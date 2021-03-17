Köpeğe çarpmamak için canından oldu

AYDIN'DA köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca motosikletten düşüp ağır yaralanan Birkan Hızal (31) bir aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olay, Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde meydana geldi.
Çiftçi Birkan Hızal, 17 Şubat'ta Yağdere Mahallesi'nde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için motosikletin direksiyonunu kırdı. Kasksız olan Hızal, motosikletten düşüp başını yere çarptı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hızal, yaşam mücadelesini kaybetti.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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