Üst geçitten atlayan Okan ağır yaralandı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde 27 yaşındaki Okan T. 5 metre yüksekliğindeki üstgeçide çıktı. Bir ay önce baba olan Okan T'yi üst geçitteki demir korkuluklarda gören çevredeki vatandaşlar, polise haber verdi. Vatandaşların ikna etmeye çalıştığı Okan T, kendisini 5 metre yükseklikten aşağıya bıraktı.

Genç şans eseri orta refüjdeki toprağın üstüne düştü. Ağır yaralanan genç ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Okan T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE