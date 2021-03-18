Süt sağarken akıma kapılarak can verdi

AYDIN'DA süt sağım makinesinde elektrik akımına kapılan Yahya Dağcı (20) hayatını kaybetti.

Olay, Nazilli'nin Yalınkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda çalışan Yahya Dağcı, süt sağarken elektrik akımına kapıldı. Dağcı'yı yerde hareketsiz yatarken bulan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dağcı'nın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

■ KAZIM YÖRÜKCE