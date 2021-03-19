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’da suç çetesine şafak operasyonu

’ın Çine ilçesinde şantaj ve tehditle vatandaşlardan maddi menfaat sağlayan suç çetesine yapılan şafak operasyonunda çete elebaşı ile birlikte 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’da suç çetesine şafak operasyonu
İHA

19.03.2021, 18:15 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021, 18:18

Edinilen bilgiye, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile özel harekat ekiplerinin desteğiyle Aydın'ın Çine ilçesinde şikayet üzerine iki aydır polis ekiplerinin takibinde olan ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet, kasten yaralama, ölümle tehdit ile şantaj olaylarına karışan şüphelilerin bulunduğu 11 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda suç çetesinin ele başı M.A. ile birlikte E.A, İ.A, F.A., T.O., U.U., A.E., A.K.K. ve bir yaşı küçük şahıs gözaltına alındı. 11 ayrı adreste yapılan aramalarda, toprağa gömülü vaziyette 1 adet kalaşnikof, kalaşnikofa ait 4 şarjör, 70 makineli tüfek mermisi, 6 av tüfeği, 1 pompalı, 6 kurusıkı tabanca, 4 tane kuru sıkı sürgüsü, 34 kurusıkı fişeği, 135 adet av tüfeği fişeği, 2 kama, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 sustalı bıçak, 1 çelik yelek ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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