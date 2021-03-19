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Haberler Aydın Aydın’ın gururu piyanist Derin

Aydın’ın gururu piyanist Derin

Aydınlı 7 yaşındaki , 'de düzenlenen Güney Florida Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde birinciliği kazanarak kenti gururlandırdı.

Aydın’ın gururu piyanist Derin

19.3.2021

Elde ettiği başarıyla Aydın'ın gururu olan Derin Sagut, "Ailemin desteğiyle sanata yöneldim. 5.5 yaşımdan beri piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Bir parçayı çalıştım ve öğretmenimle eseri çıkardık.

Annemin çektiği videoyla online yarışmaya katıldım. İki yarışmacıyla birlikte birinci oldum. Yarışmanın sonucunu öğrencince mutluluktan havalara uçtum.

Piyanoda kendimi geliştirmek istiyorum. Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist olup adımı dünyaya duyurmak istiyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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