Aydın’ın gururu piyanist Derin

Elde ettiği başarıyla Aydın'ın gururu olan Derin Sagut, "Ailemin desteğiyle sanata yöneldim. 5.5 yaşımdan beri piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Bir parçayı çalıştım ve öğretmenimle eseri çıkardık.

Annemin çektiği videoyla online yarışmaya katıldım. İki yarışmacıyla birlikte birinci oldum. Yarışmanın sonucunu öğrencince mutluluktan havalara uçtum.

Piyanoda kendimi geliştirmek istiyorum. Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist olup adımı dünyaya duyurmak istiyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE