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Haberler Aydın Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti

'de 2,5 metrelik ilgi çekti

balık pazarında satışa çıkarılan 2,5 metre uzunluğunda, 98 kilogram ağırlığındaki , görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, kilosu 100 liradan satışa çıkarılan balıkla bol bol fotoğraf çektirdi.

Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
DHA

19.03.2021, 19:07

İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalanan 2,5 metre uzunluğundaki 98 kilogramlık kılıç balığı, balıkçı Fikret Uzkuç tarafından Denizli'ye getirildi. Denizli balık pazarında sergilenen dev balık, büyük ilgi gördü. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kılıç balığı, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.



'ETİ ÇOK LEZZETLİDİR'
Fikret Uzkuç, bu büyüklükteki kılıç balığına zor rastlanıldığını belirterek, "Kılıç balığını satmak için İzmir'den getirdik. Eti çok lezizdir. Görünüşü itibariyle de ilgi çekicidir. Bu boyda bir kılıç balığını her zaman görmek mümkün olmaz. Balığımız bugün buraya gelenlerin çok ilgisini çekti. Öğle saatlerinden bu yana 100'ün üzerinde kişi fotoğrafını çekmiştir. Deniz kenarı şehirde bile böyle bir balığa rastlamak çok zor. Kilosunu 100 liraya satıyoruz" dedi.



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