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Haberler Aydın Kol saati kutusundan uyuşturucu çıktı

Kol saati kutusundan çıktı

Kol saati kutusundan uyuşturucu çıktı

19.3.2021

AYDIN'DA durdurulan bir araçta kol saati kutusu içerisine gizlenmiş 40 gram metamfetamin ile 4 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri Nazilli'ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratının alınmasının ardından harekete geçti.

Güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı şüphesi üzerine durdurulan araçta İ. O. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; kol saati kutusu içerisine gizlenmiş 40 gram metamfetamin ile 4 gram esrar ele geçirildi.

■ ÜMİT ÖZMEN

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