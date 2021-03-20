Babadan oğluna en acı veda

AYDIN'DA sallandığı hamaktan düşerek boynuna dolanan iple hayatını kaybeden 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt'un cenaze namazını babası Eyüp Kurt kıldırdı. Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki hamakta sallanan Abdülhamit Kurt, bir anda dengesini kaybederek düştü. Düştüğü esnada hamağın ipi boynuna dolanan talihsiz çocuk nefessiz kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Kısa bir süre önce hafızlık eğitimini tamamlayan Abdülhamit Kurt'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Abdülhamit Kurt için Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın İl Müftülüğü Külliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz çocuğun cenaze namazını babası Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Eyüp Kurt kıldırdı. Güçlükle ayakta duran baba Eyüp Kurt, son görevini yerine getirdi.

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