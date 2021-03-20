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Haberler Aydın Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti

Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti

’ın ilçesinde koronavirüse yakalanan çiftten kötü haber geldi. 67 yaşındaki ile eşi 63 yaşındaki , tedavi gördükleri hastanede koronaya yenik düştü. Yılmaz Karınca'nın ölim haberini alan ailesi, 3 saat sonra gelen ikinci ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı.

Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti
DHA

20.03.2021, 17:53

Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuklu Yılmaz-Meral Karınca çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Çift, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam Yılmaz Karınca, hayatını kaybetti. 3 saat sonra de eşi Meral Karaca'dan acı haber geldi. Karınca çifti, bugün Söke Çimento Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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