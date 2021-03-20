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Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde koronavirüse yakalanan çiftten kötü haber geldi. 67 yaşındaki Yılmaz Karınca ile eşi 63 yaşındaki Meral Karınca, tedavi gördükleri hastanede koronaya yenik düştü. Yılmaz Karınca'nın ölim haberini alan ailesi, 3 saat sonra gelen ikinci ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı.