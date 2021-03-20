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Haberler Aydın Narkotik köpek 'Artur'un tepki verdiği otomobilden bakın ne çıktı

köpek 'Artur'un tepki verdiği otomobilden bakın ne çıktı

'ın ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde köpek 'Artur'la yapılan aramada, aracın gösterge panelinin alt kısmına gizlenmiş halde metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Narkotik köpek 'Artur'un tepki verdiği otomobilden bakın ne çıktı
DHA

20.03.2021, 17:31 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021, 17:37

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'na İstanbul plakalı bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan otomobil, dün saat 11.00 sıralarında, Kuştur kontrol noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği Artur, aracın gösterge panelinin alt kısmına tepki verdi. Sökülen panelin altında 146,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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