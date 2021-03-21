Aynı gece iki aile sobadan zehirlendi

AYDIN'DA iki ayrı aileden 6 kişi sobadan sızan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İlk olay Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Özkul ve ailesi havanın soğuk olması nedeniyle sobaya kömür atıp uykuya daldı.

GECE yarısı halsizlik, mide bulantısı ve baş ağrısı ile kalkan Büşra Özkul (13), ailesini uyandırarak facianın önüne geçti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Özkul ailesi, hastaneye kaldırıldı. Dumandan zehirlendikleri belirlenen aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İKİ KIZ KARDEŞİN DURUMU AĞIR

BUHARKENT'İN Kayaburnu Mahallesi'nde yaşayan B.Y. (16) ve A.Y. de (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. B.Y. ile A.Y'nin durumlarının ağır olduğu, yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE