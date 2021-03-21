Kovanlara dadanan hırsızlar aranıyor

AYDIN'IN Çine ilçesinde arıcılık yapan Ertan Özdemir'e ait 12 arı kovanı hırsızlar tarafından çalındı. Topçam mevkiinde arıcılıkla uğraşan Ertan Özdemir, her gün bakımlarını yaptığı kovanlarının bulunduğu bölgeye geldiğinde bazı kovanların yerinde olmadığını fark etti. Kovanlarını sayarak kontrollerini yapan Özdemir, 12 kovanın çalındığını tespit edince durumu yetkililere bildirdi. Ekipler, hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE