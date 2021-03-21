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Haberler Aydın Şarampole devrilen TIR’dan 2 yaralı çıktı

Şarampole devrilen TIR’dan 2 yaralı çıktı

Şarampole devrilen TIR’dan 2 yaralı çıktı

21.3.2021

MANİSA'NIN Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR orta refüjdeki bariyerleri yerinden söküp yolu trafiğe kapatırken, kazada TIR sürücüsü Mehmet Taş ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Hasan Taş ağır yaralandı. Kaza sonrası TIR'ın kupası 2 parçaya bölünürken, İzmir- Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Hasan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

■ BATUHAN ULU

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