Su kuyusuna düşen adam kurtarılamadı

AYDIN'DA içi boş su kuyusuna düşen 44 yaşındaki Fatih Sürer yaşamını yitirdi. Olay Kuyucak ilçesine bağlı Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Fatih Sürer, bahçeye gitmek için evden çıktı. Sürer'den uzun süre haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Sürer'in 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından su kuyusundan çıkarılan Sürer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

■ ÜMİT ÖZMEN