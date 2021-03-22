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'da KGYS'ye takılan 18 kişiye ceza yazıldı

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kentin birçok alanında hayat normale dönerken, genelinde yapılan denetimler de aralıksız devam ediyor. İl genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı (KGYS) tarafından tespit edilen 18 kişiye işlem yapıldı.

Aydın'da KGYS'ye takılan 18 kişiye ceza yazıldı
İHA

22.03.2021, 17:55

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son 6 günde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar denetlendi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 15-21 Mart tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 193 kişi ikaz edilirken maske takmayan 11 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 7 kişi olmak üzere toplam 18 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "KGYS kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 193 şahıs ikaz edilmiş, 11 şahsa maske takmamaktan, 7 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlalden olmak üzere toplam 18 şahsa idari işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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