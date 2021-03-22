  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da tepki çeken görüntü

'da tepki çeken görüntü

'ın ilçesinde, bir köpeğin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepki çekti. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Olayın duyulmasından sonra tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını istedi.

Aydın'da tepki çeken görüntü
DHA

22.03.2021, 19:44

Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiği görüldü.

Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Akıbeti belle olmayan can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da tepki çeken görüntü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.