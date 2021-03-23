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Haberler Aydın Aydın'daki suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

'daki operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlenmişti.

Aydın'daki suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
AA

23.03.2021, 10:22

Çine'de farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda şantaj ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Mart'ta 11 kişinin şantaj ve tehdit iddiasıyla şikayette bulunması üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlenmişti.

Aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 9 zanlı yakalanmış, adreslerdeki aramalarda toprağa gömülü 1 kalaşnikof marka tüfek, 4 şarjör, 70 mermi, 6 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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