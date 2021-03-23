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Haberler Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz uyardı! "Ev ziyaretlerini erteleyelim"

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz uyardı! "Ev ziyaretlerini erteleyelim"

Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, 'da artan vakalarının ev ziyaretlerinden kaynaklı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı. Açıkgöz, "Ev ziyaretlerini erteleyelim. Unutmayalım; kendimizi, sevdiklerimizi, sağlığımızı tedbirlere uyarak koruyabiliriz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz uyardı! Ev ziyaretlerini erteleyelim
İHA

23.03.2021, 18:01 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021, 18:01

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Aydın'da son günlerde artan vaka sayıları vatandaşları tedirgin ederken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü vaka artış sebebinin en büyük sebebinin ev ziyaretleri olduğunu belirtti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz vatandaşların ev ziyaretlerini ertelemelerini isteyerek, "Vaka sayılarımız gün geçtikçe artmakta. Yapılan analizler sonucunda bulaşın artmasının en önemli sebebi ev ziyaretlerinden kaynaklanmakta. İlimizin kısıtlamalarla kapanmaması için rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam edelim. Ev ziyaretlerini erteleyelim. Unutmayalım; kendimizi, sevdiklerimizi, sağlığımızı tedbirlere uyarak koruyabiliriz" dedi.

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