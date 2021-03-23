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Haberler Aydın Marmara, Ege ve Akdeniz'e zirai don uyarısı

, ve 'e zirai don uyarısı

, ve 'in iç kesimlerinde bu geceden başlayarak Cumartesi sabahına kadar zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'e zirai don uyarısı

23.03.2021, 17:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi beklendiğini duyurdu.

Açıklamada başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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