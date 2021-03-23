Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi beklendiğini duyurdu.
Açıklamada başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Zirai Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 23, 2021
Zirai Don Tehlikesine Dikkat! pic.twitter.com/N1C1iEMUfl
Marmara, Ege ve Akdeniz'e zirai don uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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