Marmara, Ege ve Akdeniz'e zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi beklendiğini duyurdu.

Açıklamada başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.