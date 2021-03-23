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Haberler Aydın Yakalanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Yakalanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Yakalanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

23.3.2021

AYDIN Çine'de şantaj, tehdit, gasp ve yaralama suçlarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce yürütülen soruşturmada elebaşılığını M.A'nın yaptığı ve içinde bir kadının da bulunduğu 11 kişiden oluşan çete çökertilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, önceki gün Çine Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan çetenin adreslerindeki aramalarda toprağa gömülü 1 kalaşnikof marka tüfek, 6 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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