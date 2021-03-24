İple bağladığı köpeği otomobiliyle sürükledi

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde bir kişi otomobiline iple bağladığı köpeği metrelerce sürükleyerek işkence yaptı. Aydın-Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarından geçmekten olan bir sürücü önde seyir halinde giden 20 B 1177 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanmış köpeği görünce cep telefonuyla o anları kaydetti. Zorla çekilerek götürülen köpeğin akıbetinin ne olduğu merak konusu oldu. Görüntüler üzerine jandarma ekipleri vicdansız sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE