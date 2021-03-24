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Haberler Aydın İple bağladığı köpeği otomobiliyle sürükledi

İple bağladığı köpeği otomobiliyle sürükledi

İple bağladığı köpeği otomobiliyle sürükledi

24.3.2021

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde bir kişi otomobiline iple bağladığı köpeği metrelerce sürükleyerek işkence yaptı. Aydın-Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarından geçmekten olan bir sürücü önde seyir halinde giden 20 B 1177 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanmış köpeği görünce cep telefonuyla o anları kaydetti. Zorla çekilerek götürülen köpeğin akıbetinin ne olduğu merak konusu oldu. Görüntüler üzerine jandarma ekipleri vicdansız sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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