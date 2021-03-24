  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kopya kredi kartıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama

Kopya kredi kartıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama

'ın ilçesinde, çalıştığı işyerinde müşterilerin kredi kartını kopyalayan iki kişinin foyası ortaya çıktı. 16 kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, 2 pos cihazı, 16 slip, çok sayıda kopya ve banka kartı ele geçirildi. Kopya banka ve kredi kartlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenerek, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kopya kredi kartıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama
DHA

24.03.2021, 17:45 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021, 17:49

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ege Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan S.K.'nin dolandırıcılık yaptığını belirledi.

S.K.'nin ödeme yapan müşterilerin kredi kartlarını, pos cihazından geçirmeden önce kopyaladığı, aldığı slipler ile kart bastırdığı, daha sonra da
hesaplardaki paraları çektiği tespit edildi.

Polis ekipleri, takibe aldıkları S.K. ile suç ortakları A.S., İ.K. ve P.D.'yi gözaltına aldı. Aynı yöntemle 16 kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, 2 pos cihazı, 16 slip, çok sayıda kopya kredi kartı ve banka kartı ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve P.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kopya kredi kartıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.