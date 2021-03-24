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Haberler Aydın Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Traktörün altında kalan çiftçi öldü

24.3.2021

AYDIN'IN Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Nail Çakmak (75) yaşamını yitirdi. Kaza, Kırkışık Mahallesi'nde meydana geldi. Nail Çakmak idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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