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Haberler Aydın Banyoda düşen Furkan 3 gün sonra öldü

Banyoda düşen Furkan 3 gün sonra öldü

Banyoda düşen Furkan 3 gün sonra öldü

25.3.2021

AYDIN'DA banyoda düşerek kafasını betona çarpan 18 yaşındaki Furkan Oran, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi meydana geldi. Furkan Oran, banyoda düşüp başından yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oran, doktorların tüm çabasına rağmen dün yaşamını yitirdi. Oran'ın cenazesinin Bozdoğan'da toprağa verildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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