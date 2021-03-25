AYDIN'DA park halindeyken freni boşalan kamyonet, merdivenden uçtu. Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki kamyonetin freni boşaldı. Hareket eden kamyonet, yaklaşık 30 basamaklı merdivenden aşağıya uçtu. Kamyonet, merdivenin bitişiğinde asılı kaldı. Kaza sırasında merdivende ve yolda kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE