Köpeğe işkence eden sürücüye para cezası verildi

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde, köpeğini seyir halindeki otomobilin arkasına bağlayarak gezdiren kişiye bin 33 lira para cezası uygulandı. Pamukören Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin arkasına iple bağlanmış köpeği gören kişi, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı. Plaka kaydından ulaşılan kişiye ait köpek, veteriner hekimler tarafından incelendi. Sürücü A.S'ye, bin 33 lira para cezası uyguladı.

■ KAZIM YÖRÜKCE