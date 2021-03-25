Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 1 yaralı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 543 Sokak'ta meydana geldi.

BİR site içindeki evin mutfak bölümünde tüpte gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle o sırada mutfakta bulunan 17 yaşındaki genç kız yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev içerisinde inceleme ve soğutma çalışmaları yaparken, acil sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralı genç kızı hastaneye kaldırdı.

■ KAZIM YÖRÜKCE