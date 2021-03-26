  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın’da 282 bin kişi korona virüs aşısı oldu

’da 282 bin kişi virüs aşısı oldu

Aydın’da 282 bin kişi korona virüs aşısı oldu

26.3.2021

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'da 282 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını belirtti. Yapılan aşı takviminde öncelik sırasına göre aşılama programının devam ettiğini belirten Vali Aksoy, "Aydın ilinde sağlık çalışanı, huzurevi, engelli, koruma evlerinde kalanlar ve 65 yaş ve üzeri aşılar yapıldı. Ayrıca 163 bin 66 ilk doz, 118 bin 994 ikinci doz olmak üzere toplam 282 bin 60 aşı uygulandı. Aşılanma virüs ile mücadelemize de katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da 282 bin kişi korona virüs aşısı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.