Aydın’da 282 bin kişi korona virüs aşısı oldu

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'da 282 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını belirtti. Yapılan aşı takviminde öncelik sırasına göre aşılama programının devam ettiğini belirten Vali Aksoy, "Aydın ilinde sağlık çalışanı, huzurevi, engelli, koruma evlerinde kalanlar ve 65 yaş ve üzeri aşılar yapıldı. Ayrıca 163 bin 66 ilk doz, 118 bin 994 ikinci doz olmak üzere toplam 282 bin 60 aşı uygulandı. Aşılanma virüs ile mücadelemize de katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ