Aydın’da rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN'DA narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı ihbar üzerine İzmir- Aydın otobanını kullanarak şehre gireceği belirlenen uyuşturucu tacirlerini takibe aldı.

Aydın gişelerinde durdurulan 2 araçtan 10 kilo metamfemin maddesi çıktı. Olayda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. El konulan uyuşturucunun, bugüne kadar kentte ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE