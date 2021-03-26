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Haberler Aydın Aydın’da rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi

’da rekor miktarda ele geçirildi

Aydın’da rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi

26.3.2021

AYDIN'DA narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı ihbar üzerine İzmir- Aydın otobanını kullanarak şehre gireceği belirlenen uyuşturucu tacirlerini takibe aldı.

Aydın gişelerinde durdurulan 2 araçtan 10 kilo metamfemin maddesi çıktı. Olayda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. El konulan uyuşturucunun, bugüne kadar kentte ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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