Ege, ‘Mart karı’na teslim oldu

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Mart ayında yağan kar herkesi şaşırttı. İzmir'in doğu ilçeleri Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ile Ege Bölgesi'nin birçok şehrinde kar yağışı hayatı zorlaştırdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İzmir'in Ödemiş Ovası'na inince, önümüzdeki günlerde açılması beklenen bakla ve bezelye sezonu öncesi üreticilerini tedirgin etti.

ÇOCUKLAR MAHSUR KALDI

Aydın'ın Efeler, Köşk, Karacasu, Sultanhisar, Nazilli ve Çine ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağıyı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışının ardından kapanan yolları açmak için büyük mesai harcadı. Köşk ilçesinde öğrenci taşıyan servis kara saplandı. Öğrencilerin imdadına belediye ekipleri yetişti. Denizli'de ise Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda tablo gibi görüntüler oluştu. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, kar topu oynayıp sevdikleriyle birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE/SEBAHATTİN ALP