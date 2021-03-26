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Haberler Aydın Kuşadası'nda mezarların yönü şaşmış durumda

'nda mezarların yönü şaşmış durumda

Kuşadası'nda mezarların yönü şaşmış durumda

26.3.2021

AYDIN Kuşadası'nda belediyeye ait asri mezarlıkta yeni açılan mezarların yönünün yanlış tarafa bakması tepkilere neden oldu. 6 yıl önce açılan mezarlıkta farklı teraslarda kazılan ve içerisine defin işlemi gerçekleştirilen mezarların yönlerinin üç farklı yöne baktığı görüldü.

Mezarlıktaki hatalı yönlerin nedeni sonradan ortaya çıktı. Mezarlardaki farklılığının, önceki din görevlisinin vefatının ardından yeni gelen din adamının farklı bir yön işaret etmesiyle oluştuğu öğrenildi. Yakınlarının mezarlarına gelen ziyaretçiler hayrete düşerken, yetkililer durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

■ İHSAN KARATAŞ

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