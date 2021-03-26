Lakabı delikanlı, kendisi psikopat!

AYDIN'DA yaşayan işitme engelli Engin E. daha önce Aydın'dan tanıdığı Fırat Kaya'dan iş teklifi alınca Kocaeli'ye gitti. Hediyelik eşya satmaya başlayan Engin E. yaptığı 150 liralık alışverişin ardından payını almak istedi.

Kaya, alacağını vermediği engelli genci, bir dağ evine götürüp arkadaşlarıyla birlikte saatlerce işkenceye maruz bıraktı. Kendisine 'Delikanlı Fırat' lakabı takan Kaya, korkunç olayın ardından kanlar içerisinde bıraktığı Engin E'nin fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınladı.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

GÖRÜNTÜLER sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar tarafından "#Fırat- DelikanlıTutuklansın" hashtagi ile yapılan paylaşımlar, trending topic oldu. Olayın Aydın'da yaşandığına ilişkin çıkan haberler üzerine Aydın Polisi de harekete geçti. Yapılan araştırmada, olayın Aydın'da değil Kocaeli'de yaşandığı tespit edildi. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Fırat K'yı yakınlarına ait bir evde saklanırken yakaladı. Kaya'nın GBT sorgulamasında yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydının olduğu belirlendi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

FIRAT Kaya'dan şikayetçi olan Engin E.'nin ifadesinde, "Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı, Aydın'dan tanıyorum. Beni cep telefonumdan arayıp iş teklifinde bulundu. Hediyelik eşya işi olduğunu ve İzmit'e gelmemi söyledi. Ben de işsiz olduğum için teklifini kabul ederek Kocaeli'ne gittim. Bir kafede Fırat ile bir araya geldim. Bana hediyelik eşyaları verdi. Ben de bu eşyaları hemen satıp 150 lira kazandım. Fırat ile yarı yarıya komisyonla anlaşmıştık. Sonra Fırat'ın yanında bulunan 4 kişiyle araçla dağ evine gittik. Orada alkol aldık.

Yaptığım satıştan kazancımı isteyince dövmeye başladılar. Fırat bana 5 yıl önceki çıplak fotoğraflarımı gösterdi. 'Sen bana ne karışıyorsun ailem misin? dedim. Bu sırada biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu. Sonra hepsi üzerime çullandılar. O haldeyken fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bırakıp otogarın önüne perişan halde bıraktılar. Fırat'tan ve adlarını bilmediğim arkadaşlarından şikayetçiyim" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE