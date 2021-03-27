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Haberler Aydın Minik Tuğra için iyilik vakti

Minik Tuğra için iyilik vakti

Minik Tuğra için iyilik vakti

27.3.2021

AYDIN Efeler'de yaşayan Ekrem Karabulut (35) ile Feray Karabulut (35) çiftinin oğulları Tuğra'ya (3) konan lösemi teşhisi sonrası, hayatları altüst oldu. Yaşaması için 5 yaşına kadar ilik nakli olması gereken Tuğra'nın aile bireylerinden alınan numuneler, uyum sağlamayınca aile çaresiz kaldı.

Bunun üzerine Karabulut ailesi, ilik bağışı kampanyası başlattı. İlk kanı kendisi bağışlayan baba Ekrem Karabulut, "Allah düşmanımızın başına bu tür bir hastalık vermesin. Kemik iliği, kök hücre ve kan bağışı konusunda vatandaşların Kızılay'a bağışçı olmalarını rica ediyoruz. 10 dakikanızı ayırarak hem oğluma hem de diğer lösemi hastalarına umut olabilirsiniz" diyerek destek istedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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