Eski nişanlısını öldürdü ardından kendini vurdu

AYDIN'DA Olgun Gül (26) adlı genç, 8 ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Necla Demirbaş'ın (32) kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenince, evine giderek dehşet saçtı. Apartmanın kapısının önünde genç kadına kurşun yağdıran saplantılı aşık, daha sonra aynı tabancayla kafasına sıktı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden Demirbaş, hastanede hayatını kaybederken, Olgun Gül ağır yaralandı.

TEHDİT EDİYORDU

OLAY Efeler ilçesi, Adnan Menderes mahallesi, 510 Sokak'taki apartmanın girişinde meydana geldi. Aydın Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan bir çocuk annesi Necla Demirbaş, ilk eşinden 5 yıl önce ayrıldıktan sonra geçen yıl kuruyemiş fabrikasında çalışan Olgun Gül ile nişanlandı.

Bir süre aynı evde yaşayan Necla Demirbaş, aralarında çıkan tartışma nedeniyle Olgun Gül'den ayrıldı. 8 ay önce ayrıldığı Necla Demirbaş ile tekrar barışmak isteyen Olgun Gül, bu teklifini geri çeviren genç kadını ölümle tehdit etmeye başladı. Aldığı tehditler nedeniyle genç kadın, mahkemeye başvurup eski nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararını aldırdı.

EVİNİN ÖNÜNDE PUSU

BU durumu hazmedemeyen Olgun Gül, eski nişanlısı Demirbaş'a, evinin girişinde kurşun yağdırdı. 4 merminin isabet ettiği kadın kaldırıldığı Adnan Menderes Hastanesi'nde kurtarılamadı. Aynı tabancayla kafasına sıkan Olgun Gül'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.