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Kraliçe Elizabeth’ten Aydınlı Bade’ye cevap

’da 5’inci sınıfa giden Bade Ekiz, yabancı dilini geliştirmek için İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’e mektup yazdı. Mektuba köpeği ile çektirdiği fotoğrafını da ekleyen küçük Bade’ye ’ndan cevap geldi. Kraliçe’nin en yakın nedimesi, “Majesteleri çok memnun kaldı” ifadelerini kullandı

Kraliçe Elizabeth’ten Aydınlı Bade’ye cevap

28.3.2021

Aydın'da özel bir okulda 5'nci sınıf öğrencisi Bade Ekiz'in yabancı dilini geliştirmek amacıyla İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'e gönderdiği mektuba Windsor Sarayı'ndan cevap geldi. Alınan bilgiye göre Bade Ekiz, İngilizce dersi kapsamında kültürlerarası iletişim ile dilini geliştirmek maksadıyla İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'e mektup yazdı. Mektuba köpeği ile çektiği fotoğrafı ekleyip kendini tanıtan Ekiz, Kraliçe Elizabeth'e merak ettiği soruları sordu.

'TEŞEKKÜR ETTİ'
Ekiz'in mektubuna Windsor Sarayı'ndan cevap gecikmedi. Kraliçenin en yakın nedimesi kraliçe adına mektuba cevap vererek öğrencinin Kraliçe Elizabeth'e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti. Nedime mektubunda, "Kraliçe, güzel mektubun ve köpeğin Cookie ile fotoğrafın için sana yazıp teşekkür etmemi istedi" dedi. Mektubun devamında Elizabeth'in haber almaktan çok memnun olduğunu vurgulayan nedime, "Majesteleri size kişisel olarak cevap veremese de, kendisinin yaşamı ve çalışmasına olan ilginizi takdir etti. Hoşunuza gideceğini umduğum küçük bir bilgiyi de ekliyorum, Majesteleri çok memnun oldu. İyi dilekleriniz ve düşünceleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenci Bade Ekiz'in köpeğiyle fotoğrafını da eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve kraliçe hakkında iyi dilekleri için de teşekkürlerini iletti.

KAZIM YÖRÜKÇE

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