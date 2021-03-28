Trafiği birbirine kattı yakalanınca ağladı!

AYDIN'DA polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kovalamacayla yakalandı. Cezaevinden izinle çıktığı belirlenen sürücü yakalanınca göz yaşlarına hakim olamadı. Olay, Efeler ilçesi Ata mahallesi Gıdacılar Çarşısı'nda yaşandı. Dur ihtarına uymayan 48 AFS 770 plakalı minibüs kaçmaya başladı. Yaklaşık 25 dakika süren nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan minibüs sürücüsü A.U.Ç, ağlamaya başladı. 132 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen adam gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE