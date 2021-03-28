  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Trafiği birbirine kattı yakalanınca ağladı!

Trafiği birbirine kattı yakalanınca ağladı!

Trafiği birbirine kattı yakalanınca ağladı!

28.3.2021

AYDIN'DA polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kovalamacayla yakalandı. Cezaevinden izinle çıktığı belirlenen sürücü yakalanınca göz yaşlarına hakim olamadı. Olay, Efeler ilçesi Ata mahallesi Gıdacılar Çarşısı'nda yaşandı. Dur ihtarına uymayan 48 AFS 770 plakalı minibüs kaçmaya başladı. Yaklaşık 25 dakika süren nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan minibüs sürücüsü A.U.Ç, ağlamaya başladı. 132 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen adam gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trafiği birbirine kattı yakalanınca ağladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.