Sanayi tüpü delindi 12 kısı zehırlendı

SAKARYA Pamukova'da hurdacıda bulunan sanayi tipi tüpün delinmesi sonrası açığa çıkan gaz nedeniyle 2'si polis 12 kişi zehirlendi. Yenice Mahallesinde hurdacıda çalışan kişi, sanayi tipi tüpü kesmek için ağzını açarak içini boşaltmak istedi. Yoğun bir kokuyla karşılaşan kişi, elindeki tüpü dereye atıp durumu yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen 6, çevrede yaşayan 3 kişi ve bölgeye gelen 2 polis memuru, kimyasal maddenin kokusundan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 12 kişinin 24 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi.