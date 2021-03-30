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Haberler Aydın Kuyuya düşen Sudenur ölümden döndü

Kuyuya düşen Sudenur ölümden döndü

Kuyuya düşen Sudenur ölümden döndü

30.3.2021

AYDIN Germencik'te bahçede oynarken ağzı açık olan 15 metrelik su kuyusuna düşen Sudenur Başalan (11) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Neşetiye Mahallesinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan küçük Sudenur, bir anda dengesini kaybederek ağzı açık olan kuyuya düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Sudenur, halat yardımıyla çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen küçük kız ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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