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Haberler Aydın Son dakika: Aydın Kuşadası’nda deprem

Son dakika: Kuşadası’nda deprem

Son dakika haberi... (AFAD) verilere göre 'ın Kuşadası ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Aydın Kuşadası’nda deprem

31.03.2021, 00:18

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 23.54'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.96 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

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