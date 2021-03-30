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Son dakika: Aydın Kuşadası’nda deprem

Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

31.03.2021, 00:18