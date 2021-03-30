Son dakika: Aydın Kuşadası’nda deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 23.54'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.96 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 23.54'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.96 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
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