Aydın ve Muğla’da suç örgütüne şafak baskını

AYDIN ve Muğla'da suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla ve Aydın'ın 3 ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda suç örgütü kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE