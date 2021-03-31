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Haberler Aydın Kuşadası'nda otomobil takla attı

'nda otomobil takla attı

'ın ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kuşadası'nda otomobil takla attı

31.03.2021, 18:31

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.E. idaresindeki 34 CDT 506 plakalı Peugeot otomobil, Selçuk istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde ilerlediği sırada ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.

Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan inen vatandaşların yaralı olmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle trafik kısa süreli tek şerit ilerledi. Çekici yardımıyla otomobil takla attığı yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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