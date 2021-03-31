Necla’nın katili öldü

Aydın'da eski nişanlısı Necla Demirbaş'ı (32) pusu kurup evinin önünde 4 kurşunla öldürdükten sonra kafasına sıkan Olgun Gül de yaşamını yitirdi. Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda, bir süre önce kendisinden ayrılan nişanlısı Necla Demirbaş'ı silahla vurarak öldüren Olgun Gül, kendi kafasına sıkmıştı.

TÖRENLE ANILDI

Ağır yaralanarak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gül, 3 gündür makineye bağlı olarak yaşıyordu. Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gül'ün cenazesinin memleketi Çorum Alaca'da toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan eski nişanlısı tarafından öldürülen Necla Demirbaş, görev yaptığı hastanede anıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Demirbaş için Aydın Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Demirbaş'ın fotoğrafının yer aldığı masayı çiçeklerle donatan mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE