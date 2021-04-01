Ağır yaralanan Yasin yaşam mücadelesi veriyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi Yasin Yavuz yaşam mücadelesi veriyor.

Germencik'ten Ortaklar Mahallesi istikametine giden A.D. (61) idaresindeki 09 KK 725 plakalı otomobil, İzmir Karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Yasin Yavuz'a (18) çarptı.

Olay yerine gelen ambulansa ilk olarak Germencik Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan A.D'nin eşi S.D. de hafif şekilde yaralandı. Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ