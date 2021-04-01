  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Ağır yaralanan Yasin yaşam mücadelesi veriyor

Ağır yaralanan Yasin yaşam mücadelesi veriyor

’te yoldan geçerken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 18 yaşındaki Yasin, yaşam mücadelesi veriyor

Ağır yaralanan Yasin yaşam mücadelesi veriyor

1.4.2021

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi Yasin Yavuz yaşam mücadelesi veriyor.

Germencik'ten Ortaklar Mahallesi istikametine giden A.D. (61) idaresindeki 09 KK 725 plakalı otomobil, İzmir Karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Yasin Yavuz'a (18) çarptı.

Olay yerine gelen ambulansa ilk olarak Germencik Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan A.D'nin eşi S.D. de hafif şekilde yaralandı. Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ağır yaralanan Yasin yaşam mücadelesi veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.