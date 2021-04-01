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Haberler Aydın Aydın'da 'pes' dedirten olay! Elinde bastonu ile semt pazarına önüne geleni taciz etti

'da 'pes' dedirten olay! Elinde bastonu ile semt pazarına önüne geleni taciz etti

’ın ilçesinde kurulan semt pazarında yaşlı bir adam, önüne geleni taciz etti. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, yaşlı adama tepki büyüktü. Kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

Aydın'da 'pes' dedirten olay! Elinde bastonu ile semt pazarına önüne geleni taciz etti
İHA

01.04.2021, 14:15

Çirkin olay, Aydın'ın en büyük ilçelerinden Söke'de kurulan çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adamın, alışveriş telaşında olan kadınları taciz ettiği görüldü.


Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, yaşlı adama tepki büyüktü. Kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

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