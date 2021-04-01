AYDIN'IN Buharkent ilçesinde belediyede kamyon şoförü olarak çalışan Mustafa Başer (44), bir hafta önce rahatsızlandı. Nezle olduğunu sanarak hastalığını önemsemeyen Başer, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Başer'e yapılan testinde mutasyonlu korona virüs teşhisi kondu. Başer, tedavisi devam ederken hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Başer'in ölümü ailesi ile birlikte ilçeyi yasa boğdu.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Belediye işçisi mutasyonlu virüs kurbanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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