Engelli adam alevlerden kaçamadı

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinin Körteke köyünde yaşayan Ekrem Gecegider (48), önceki gün bir yakınına ait tarlada anızları tutuşturdu. Alevlerin aniden büyümesi üzerine omzundan ve belinden engelli olan Gecegider kaçamadı.

Alevlerin ortasında kalan Gecegider, köylülerin fark etmesiyle kurtarıldı ve otomobille Muğla Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Durumu ağır olan Gecegider, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yüzde 80'den fazla yanık tespit edilen Gecegider, buradan ambulans uçakla sevk edildiği İstanbul Kartal'a hayatını kaybetti. Ekrem Gecegider evli ve 1 çocuk babasıydı.

■ ADEM ÜLKER