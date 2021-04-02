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Haberler Aydın Aydın'da film sahnesi gibi olay! Motorla ilerlerken atın ipine takıldı ve...

'da film sahnesi gibi olay! Motorla ilerlerken atın ipine takıldı ve...

'ın ilçesinde yol kenarındaki ağaca bağlı atın ipine takılarak devrilen motosikletin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Aydın'da film sahnesi gibi olay! Motorla ilerlerken atın ipine takıldı ve...
İHA

02.04.2021, 14:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021, 15:42

İsabeyli Mahallesi Mareşal Kazım Karabekir Caddesi'ndeki ağaca bağlanan at, bir süre sonra yola çıktı.

Bu sırada yoldan geçen motosikletli kurye, karanlıkta ipi fark etmedi. İpe takılan motosiklet devrilirken, sürücü ayakta kalmayı başardı. İpin bir anda gerilmesiyle yola düşen at da kalkarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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