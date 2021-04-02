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Haberler Aydın Doğumdan 1.5 ay sonra kızlarına kavuştular

Doğumdan 1.5 ay sonra kızlarına kavuştular

Doğumdan 1.5 ay sonra kızlarına kavuştular

2.4.2021

Aydın'da 1 kilo olarak dünyaya gelen Melek bebek, 82 günlük tedavinin ardından sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sezaryen operasyonu ile gözlerini dünyaya açan Melek bebek, 32. haftada 1 kilo olarak dünyaya geldi.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında tutulduktan sonra 2 bin 125 grama ulaştı. Doğumundan 1.5 ay sonra kızlarını kucağına alan Ünlüenam ailesi, bebekleriyle birlikte hastaneden ayrıldı. Melek bebeğin annesi Cansu Ünlüenam, "Yatışı süresince bebeğimize özverili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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