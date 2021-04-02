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Haberler Aydın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt Didim'de ölü bulundu

Didim'de ölü bulundu

'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt Didim'de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt Didim'de ölü bulundu
İHA

02.04.2021, 23:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021, 23:35

Ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı.



KAYMAKAM YILMAZ KURT KİMDİR?
1976 yılında Trabzon/Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde Kuyucak'ta göreve başladı.

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