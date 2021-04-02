Yaşadığıma sevinemiyorum

Ayrıldığı nişanlısı Olgun Gül'ün evinin önünde pusu kurarak katlettiği Necla Demirbaş'ın babası Tahsin Demirbaş Yeni Asır'a konuştu. İlk eşini lösemiden, oğlu motosiklet kazasında kaybeden ve son olarak kızı cinayete kurban giden acılı baba, kızına kıyan katilin tabancasının tutukluk yapmasıyla hayatta kaldı. Demirbaş, "Tutukluk yapmasa ben de hayatta olmayacaktım. Yaşadığıma sevinsem mi üzülsem mi bilemedim" dedi.

EVİN ÖNÜNDE PUSU KURDU

Olay, geçtiğimiz cumartesi Aydın Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki evliliğinden bir kızı bulunan 32 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 26 yaşındaki Olgun Gül ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin arası açılınca Demirbaş, mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldı. Demirbaş'ın evinin önünde pusu kuran Olgun Gül, genç kadına 4 el ateş etti ve silahı başına dayayıp tetiğe bastı. Necla Demirbaş hayatını kaybetti. Olgun Gül 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Baba Tahsin Demirbaş, kızını öldüren Olgun Gül'ün silahını kendine doğrulttuğunu ancak silahın tutukluk yaptığını belirterek, "Kızım hastanede görevliydi. Onu eve getirdim. Arabayı park ettim. Kızım eve yürüdü. Silah sesi duydum. Bir baktım kızımın kafasına mermi sıkıyor. Ben koşunca, kaçtı. Sonra silahı bana doğrulttu, silah tutukluk yaptı. Yoksa beni öldürecekti. Sonra kendi başına sıktı. 5 suçtan dosyası varmış, sonradan öğrendik" dedi.

Kızının ölmeden 10 gün önce şikayetini geri çektiğini belirten Demirbaş, "Sadece 18 gün aynı evde yaşadılar. Kızım telefonla konuştuğu için boğazına sarılmış. Onu eve getirdim. Kızım, birlikteliği bitireceğini söyledi. Olgun arayıp, 'Affet' diye yalvardı. Kızım teklifi kabul etmedi, ölüm tehditleri almaya başladı. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Kızım 'Bir daha rahatsız etmeyeceğim diye söz verdi. Şikayeti geri alalım' dedi. 10 gün sonra bu acıyı yaşadık" dedi.

KATİLDEN "KURTULUŞA ERECEĞİZ" NOTU

Olgun Gül'ün olaydan saatler önce sosyal medya hesabından, "Bu gece kurtuluşa ereceğiz inşallah. Sen bizleri affet. Hayırlı kandiller" yazması dikkat çekti.

"ANNE SENİ ÖLDÜRECEK"

Kızından geriye torunun hatıra kaldığını belirten anne Zehra Demirbaş ise, "Torunum da maalesef annesini o halde gördü, psikolojisi bozuldu. Annesini ölmeden önce işe giderken 'Anne dikkat et, seni öldürecek' diyerek uğurluyordu. Korktuğu başına geldi" dedi.